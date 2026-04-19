Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Milan: Leao e Gabbia dal 1'
È tutto pronto al Bentegodi per il match tra Verona e Milan, valido per la 33esima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri schiera Leao dal primo minuto e ritrova Gabbia nel trio difensivo con Tomori e Pavlovic. Sammarco affida a Orban il peso dell'attacco con il supporto di Bernede e Belghali sulla trequarti.
Di seguito le formazioni ufficiali:
VERONA (3-4-2-1): Montipò, Nelsson, Edmundsson, Valentini, Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bradaric, Bernede, Belghali, Orban. All. Sammarco
MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Leao, Pulisic. All.