Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Milan: Leao e Gabbia dal 1'

È tutto pronto al Bentegodi per il match tra Verona e Milan, valido per la 33esima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri schiera Leao dal primo minuto e ritrova Gabbia nel trio difensivo con Tomori e Pavlovic. Sammarco affida a Orban il peso dell'attacco con il supporto di Bernede e Belghali sulla trequarti.