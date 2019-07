Inter, scatta l'era Conte: raduno alla Pinetina e tutti in ritiro, compresi Icardi e Nainggolan, a Lugano

07/07/2019

L'attesa è finita: oggi l' Inter riparte sotto il segno di Antonio Conte . I nerazzurri si ritrovano ad Appiano Gentile per il raduno in vista della nuova stagione con l'obiettivo di tornare protagonisti sia in Italia che in Europa con un allenatore top in panchina. "Mister, scriviamo la storia insieme", il messaggio del presidente Steven Zhang a Conte durante la presentazione 'social'. Alle 15.30, nella nuova sede di Viale della Liberazione, la presentazione ufficiale del tecnico, affiancato da Marotta.

Marotta. Che con le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport alla vigilia riguardo Icardi e Nainggolan ha fatto capire chiaramente che da ora in avanti la musica sarà diversa: la squadra e i suoi obiettivi vengono prima di tutto il resto. E Antonio Conte sarà il comandante di questo nuovo corso nerazzurro: con lui, parole dello stesso tecnico, non sarà più pazza Inter. Lavoro, disciplina e regole i suoi capisaldi "per riportare l'Inter dove merita". E l'entusiasmo dei tifosi è già alle stelle: abbonamenti sold out e già aperta la lista d'attesa per la prossima stagione. Raduno alla Pinetina alle 18, dove la squadra sarà raggiunta da Conte, Marotta e Oriali, che ritorna a casa dopo nove anni e ricoprirà il ruolo di team manager, ritrovando il tecnico dopo la felice esperienza in Nazionale. Poi la partenza in pullman per Lugano, dove l'Inter resterà fino al 14 luglio. Assoldati 32 bodyguards (e due cani lupo) per garantire la massima sicurezza al gruppo.



Nel ritiro svizzero ci saranno anche Icardi e Nainggolan, in attesa di novità sul fronte mercato. Lunedì si comincia subito con un doppio allenamento, domenica 14 è fissata la prima uscita stagionale contro la formazione locale. La squadra di Conte volerà poi in Asia dove disputerà tre sfide: per la International Champions Cup l'Inter affronterà il Manchester United a Singapore il 20 luglio e la Juventus a Nanchino il 24 luglio. Poi, a Macao, per la International Super Cup, il 27 luglio è in programma il match contro il Psg. L'Inter chiuderà la propria International Champions Cup contro il Tottenham, a Londra, il 4 agosto. Sabato 10 agosto alle 21.30 sfida al Valencia allo stadio Mestalla.