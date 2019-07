Inter, Marotta: "Icardi e Nainggolan fuori dal progetto"

06/07/2019

" Icardi e Nainggolan sanno di non rientrare nei piani tecnici dell'Inter". Parole dell'ad nerazzurro Beppe Marotta a Sky Sport alla vigilia del raduno. "Abbiamo parlato con molta schiettezza e massima trasparenza ai diretti interessati, spiegando la posizione della società, che non significa sminuire le loro capacità. Entrambi sono ottimi giocatori, ottimi talenti. Il talento fa vincere le partite, ma è la squadra che fa vincere i campionati".

Inter, Marotta spacca i tifosi: "Sceriffo in città". "No, cavallo di Troia..."

Inter, Marotta spacca i tifosi: "Sceriffo in città". "No, cavallo di Troia..."

"Quando dico vincere i campionati - ha proseguito Marotta in un'intervista esclusiva a Sky Sport - intendo raggiungere gli obbiettivi che ognuno ha previsto. E quindi di conseguenza non rientrano nel nostro progetto". Sull'ipotesi di un ripensamento per Icardi e sulla possibilità che comunque l'attaccante argentino sia agli ordini di Conte nel ritiro precampionato, l'ad dell'Inter ha precisato che "una cosa è affermare che Icardi è sul mercato, come abbiamo fatto; una cosa è rispettare quelli che sono gli aspetti contrattuali di un accordo che prevede comunque che il calciatore debba prendere parte agli allenamenti e debba essere allenato, e noi non vogliamo assolutamente venir meno ai nostri doveri. Poi c'è il diritto dell'allenatore a scegliere le formazioni e mandare in campo chi crede".