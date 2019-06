Inter, abbonamenti sold out: aperta la lista d'attesa per la stagione 2020/2021!

27/06/2019

Entusiasmo alle stelle in casa Inter . Come comunicato dal club nerazzurro, "sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2019/20, avendo raggiunto il limite massimo fissato dalla società (40.000 tessere). Un successo straordinario che ha visto terminare in poche ore quasi tutti i posti disponibili, sin dal primo giorno di apertura della vendita libera. La fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti 18/19 si era conclusa con un numero record di tessere confermate".

Ancora una volta i tifosi nerazzurri hanno risposto presente dimostrando il loro grande attaccamento alla squadra come testimoiniano anche i numeri della scorsa stagione (media di oltre 60.000 spettatori). I supporter della Beneamata sono stati poi certamente galvanizzati dall'arrivo di Antonio Conte in panchina e dalle numerose trattative di mercato che vedono protagonista il club di Viale della Liberazione.



L'Inter, di fronte a una richiesta così importante, ha deciso di aprire - "per la prima volta nella sua storia - la lista d'attesa per la stagione 2020/21, per tutti i tifosi che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell'acquisto di abbonamenti (iscrizioni on line da oggi fino al 12 luglio ndr). Una volta conclusa la fase di rinnovo abbonamenti la prossima primavera 2020, saranno quindi gli iscritti alla lista d'attesa a poter acquistare per primi gli abbonamenti eventualmente non rinnovati".



Lo scudetto del tifo ancora una volta se lo aggiudica l'Inter: la speranza dei sostenitori nerazzurri è che anche sul campo il Biscione torni davvero a competere per la prima posizione. Conte sa come si fa...