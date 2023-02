Inter, riecco il vero Lukaku: ora i quarti sono più vicini

L'ANALISI

La rete del belga che ha deciso l'andata degli ottavi di Champions col Porto è pesantissima perché lo rilancia in una stagione difficile

Nella notte più importante Romelu Lukaku ha saldato il suo debito (come aveva detto Ausilio) con l'Inter. La rete nel finale che ha deciso l'andata degli ottavi contro il Porto, che nella fase a eliminazione della Champions gli mancava da quasi quattro anni, può infatti essere quello del definitivo rilancio dopo una stagione difficile per l'attaccante belga. Big Rom aveva già segnato in campionato su rigore contro l'Udinese, ma questo gol è molto più pesante, arriva nel momento più importante, ristabilisce le gerarchie dell'attacco nerazzurro e soprattutto avvicina Inzaghi ai quarti di finale.

San Siro è esploso come succedeva spesso nell’anno dello scudetto di Conte e Lukaku ha festeggiato correndo ad abbracciare Nicolò Barella, autore dell'assist, come gli aveva promesso che avrebbe fatto dopo la lite di dieci giorni fa a Genova. Finalmente una notte da grande protagonista dopo aver vinto la Supercoppa italiana da spettatore e dopo una stagione vissuta più in infermeria che in campo, con anche la delusione di un Mondiale da incubo.

Il gol che nel finale piega un Porto in dieci e che mette in discesa la strada verso i quarti di finale (il rosso a Otavio è pesante per Conceicao in vista del ritorno) può davvero essere quello della svolta per l'attaccante belga, che può far svoltare anche la stagione dell'Inter. Inzaghi lo sa benissimo, non a caso in estate ha preferito lui a Dybala, e ora aspetta solo che il numero 90 ritrovi la continuità realizzativa a cui aveva abituato tutti i tifosi nerazzurri nel suo biennio interista.

"Ho passato dei mesi complicati per l'infortunio, ma sono contento di essere tornato di nuovo a disposizione e felice di aver aiutato per la vittoria", ha detto Lukaku dopo la partita prima di sancire la definitiva pace con Barella: "Io l'ho sempre detto - ha concluso - è il primo giocatore che mi porterei in guerra. Sono contento mi abbia fatto l'assist. Lui in allenamento è il primo a motivarmi".

"Quanto sono contento per il gol? Lo dirò dopo la gara di ritorno, sono troppo concentrato". Il Porto e Conceicao sono avvisati, Romelu Lukaku è tornato.

