Champions donne: la Juve perde al debutto, allo Stadium passa il Benfica

22 Set 2026 - 23:01
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Si chiude con una sconfitta il debutto stagionale della Juventus di Isaac Guerrero nella Women's Champions League. All'Allianz Stadium, davanti a oltre tremila persone, passa il Benfica per 2-1: decisiva la doppietta di Lund su calcio piazzato, nel primo tempo su rigore e nella ripresa su punizione. Nel finale le bianconere provano a riaprirla con Redondo, ma le portoghesi riescono a portare a casa i tre punti. Ora le ragazze di Guerrero cercheranno il riscatto in campionato nell'esordio di sabato contro il Napoli, mentre il prossimo 30 settembre avranno il secondo impegno europeo sul campo dell'Hacken battuto dall'Inter. 

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