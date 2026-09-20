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È di nuovo pazza Inter: la rimonta diventa un marchio di fabbrica di Chivu

I nerazzurri col romeno si confermano maestri dei ribaltoni: nella sua gestione in 8 occasioni è andato sotto di due gol e ha perso soltanto una volta 

20 Set 2026 - 09:12
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© Getty Images | Inter-Pisa 6-2, 23 gennaio 2026
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La pazza Inter è tornata. I nerazzurri anche a Roma hanno confermato il trend delle ultime 4 uscite: partita due gol sotto, la banda di Chivu ha perso solo contro il Real Madrid al Bernabeu. Con Napoli e Udinese è arrivata addirittura la vittoria, contro la Roma si è fermata sul pari. Reazioni di gioco e di nervi che dimostrano da un lato la consapevolezza di non essere inferiore a nessuno, dall'altra la dimostrazione di approcci un po' soft e di qualche leggerezza difensiva di troppo anche quando dall'altra parte del campo ci sono avversari di spessore.

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Un punto su cui Chivu dovrà lavorare. Per il momento però il tecnico romeno si può prendere le reazioni dei suoi ragazzi. Anche perché i ribaltoni iniziano a sembrare un marchio di fabbrica suo e della sua Inter. Nel girone di ritorno della passata stagione è accaduto quattro volte di trovarsi sotto di due (contro Pisa, col Como in Coppa Italia e in campionato e contro il Bologna nell'ultima giornata): il bilancio recita 3 vittorie e un pareggio. Mettendo in fila anche le quattro di quest'anno diventa 5 rimonte completate 2 pari e soltanto una sconfitta. Chivu ha preso l'Inter col morale sotto le scarpe dopo una stagione chiusa in maniera terrificante. Sembra paradossale che ora proprio la testa e la consapevolezza siano diventati il punto di forza di questa squadra che, in questo momento, non sembra spacciata neppure in svantaggio di due gol sul campo di una delle rivali più accreditate per lo scudetto.  

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