Applausi e striscione: la Curva Sud del Milan tributa un sentito omaggio a Sandro Mazzola

Per questo è cosa buona e giusta - dopo aver stigmatizzato la vergogna dello Stadium di poche ore prima - sottolineare il comportamento della Curva Sud, covo della tifoseria rossonera, e di tutto lo stadio. L'effetto emulazione, che spesso colpisce a catena e rimbalza tra curve e gradinate, questa volta non c'è stato. Anzi, prima di Milan-Lecce nell'antistadio un drappo bianco con scritte nere recitava: "Le leggende non hanno colori. Ciao Sandro, RIP" firmato, in rosso, Curva Sud Milano. E così lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro conferma, una volta di più, di meritarsi il soprannome di Scala del calcio italiano.