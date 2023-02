Inter, Inzaghi: "Ottima partita, meritavamo il vantaggio già nel primo tempo"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria con il Porto: "Nella ripresa abbiamo rischiato in ripartenza, poi i cambi ci hanno aiutato"

Simone Inzaghi è soddisfatto della prestazione della sua Inter contro il Porto. "Abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra fisica. Nel primo tempo c'è del rammarico per le occasioni perse, nella ripresa abbiamo rischiato in ripartenza, poi i cambi ci hanno aiutato - ha spiegato il tecnico nerazzurro ai microfoni di Prime -. Avremmo voluto fare qualcosa in più ma è stata una grande partita".

Sul primo tempo della sua Inter. "Dovevamo essere più veloci nel primo giro palla, costruire con più rapidità e muoverla meglio. Poi con un avversario che aggrediva ferocemente probabilmente dovevamo alzare il ritmo, ma abbiamo creato tantissimo e meritato il vantaggio già nel primo tempo".

I cambi sono stati decisivi. "Sono entrati tutti bene, anche Gosens e Dumfries. Ho bisogno di tutti, sappiamo che ci sono tante partite e spendiamo benissimo, non è semplice".

LUKAKU: "CONTENTO DELL'ASSIST DI BARELLA"

Romelu Lukaku ha commentato a caldo, dal prato di San Siro, l'esito di questo match contro il Porto ai microfoni di Prime Video: "In quel tiro c'era tutto, la soddisfazione per aver vinto la partita. Volevamo vincere, potevamo segnare il secondo gol ma non ci siamo riusciti. L'importante era vincere. Liberazione? La cosa importante era vincere. Io non sono individualista, penso a fare le cose migliori possibili per l'Inter, sono contento per la vittoria e andiamo avanti così. Sono contento dell'assist di Nicolò Barella, sempre detto che il primo giocatore con cui andare in guerra è lui".

