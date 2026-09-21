Oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola: Milano si ferma per il funerale

La Juve ricorda Mazzola: "Campione e gentleman del calcio italiano" | Il Milan: "Avversario storico e leale"
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Milano è pronta a dare l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. L'appuntamento per le esequie dell'ex attaccante di Inter e Nazionale è fissato per oggi alle 14:45 nella Basilica di Sant’Ambrogio, luogo simbolo del capoluogo lombardo.
La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo (nonostante il brutto episodio prima di Juventus-Atalanta). Anche il comune di Vedano al Lambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
La capienza all'interno della Basilica di Sant'Ambroio sarà estremamente limitata, con la maggioranza dei sedili riservata alle delegazioni ufficiali e ai parenti. Presiederà la funzione monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio.
Alla cerimonia parteciperà una folta rappresentanza delle istituzioni civili, del mondo dello sport e dei club internazionali. L'Inter sarà guidata dal presidente Giuseppe Marotta, affiancato dalla presenza della famiglia dell'ex patron Massimo Moratti e da numerosi volti noti del pallone. All'esterno sono attesi tantissimi tifosi desiderosi di rendere omaggio al leggendario numero otto.
A poca distanza dall'addio a Franco Baresi, la città torna a riunirsi nel medesimo luogo di culto per celebrare un'altra icona immortale del calcio milanese e italiano.
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