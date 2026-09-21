alle 14.45

Oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola: Milano si ferma per il funerale

Milano si stringe attorno a Sandro Mazzola. Oggi i funerali a Sant'Ambrogio: orari, lutto cittadino e regole per l'accesso alla basilica.

21 Set 2026 - 09:02
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Milano è pronta a dare l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. L'appuntamento per le esequie dell'ex attaccante di Inter e Nazionale è fissato per oggi alle 14:45 nella Basilica di Sant’Ambrogio, luogo simbolo del capoluogo lombardo.

La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo (nonostante il brutto episodio prima di Juventus-Atalanta). Anche il comune di Vedano al Lambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.

La capienza all'interno della Basilica di Sant'Ambroio sarà estremamente limitata, con la maggioranza dei sedili riservata alle delegazioni ufficiali e ai parenti. Presiederà la funzione monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio.

Alla cerimonia parteciperà una folta rappresentanza delle istituzioni civili, del mondo dello sport e dei club internazionali. L'Inter sarà guidata dal presidente Giuseppe Marotta, affiancato dalla presenza della famiglia dell'ex patron Massimo Moratti e da numerosi volti noti del pallone. All'esterno sono attesi tantissimi tifosi desiderosi di rendere omaggio al leggendario numero otto.

A poca distanza dall'addio a Franco Baresi, la città torna a riunirsi nel medesimo luogo di culto per celebrare un'altra icona immortale del calcio milanese e italiano. 

La Juve ricorda Mazzola: "Campione e gentleman del calcio italiano" | Il Milan: "Avversario storico e leale"

1 di 26
© X
© X
© X

© X

© X

sandro mazzola
funerale
milano
dove
orario

Ultimi video

01:54
Esclusiva David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

01:07
Parma-Genoa 2-1: gli highlights

Parma-Genoa 2-1: gli highlights

01:07
Frosinone-Como 2-0: gli highlights

Frosinone-Como 2-0: gli highlights

02:07
Fiorentina-Napoli 1-1: gli highlights

Fiorentina-Napoli 1-1: gli highlights

02:40
Roma-Inter 2-2: gli highlights

Roma-Inter 2-2: gli highlights

02:37
Di Francesco: "Serve più coraggio, Milan di alto livello"

Di Francesco: "Serve più coraggio, Milan di alto livello"

03:06
Milan-Lecce 3-0: gli highlights

Milan-Lecce 3-0: highlights

03:03
Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

00:40
Moreira: "San Siro, che emozione!"

Moreira: "San Siro, che emozione!"

02:43
Ederson: "Con il Var non si può sbagliare così…"

Ederson: "Con il Var non si può sbagliare così…"

03:12
Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

01:14
Bremer: "Una buona reazione"

Bremer: "Una buona reazione"

01:02
CLIP SOCIAL 3 FALLI ATLETICO VS REAL FURIA MOURINHO 20/09 SRV

Ecco i due rossi mancati che hanno fatto impazzire Mourinho

00:19
CLIP MOURINHO FOGLIETTO CONFERENZA POST ATLETICO 20/09 SRV

Mourinho show contro l'arbitro: in conferenza con le foto dei falli

02:59
Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gli highlights

01:54
Esclusiva David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

I più visti di Inter

Sandro Mazzola

Addio a Sandro Mazzola, ci lascia il mito della Grande Inter e del calcio italiano

Sempre e per sempre: addio a Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale

Il Mazzola pensiero: "Vorrei essere ricordato come bravo quasi quanto mio padre"

La Juve ricorda Mazzola: "Campione e gentleman del calcio italiano" | Il Milan: "Avversario storico e leale"

Gianni Minà e Sandro Mazzola

Le frasi iconiche di Mazzola: "L'Inter mi ha salvato", il "mona" di Rocco e il retroscena di Meazza

Da bomber a bomber: quell'incontro ad Appiano tra Mazzola e Lautaro Martinez FOTO

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:44
La vedova di Scirea sull'omaggio a Mazzola rovinato: "Dispiace tanto, è mondo senza rispetto"
1) CRISTIAN CHIVU: 43 partite (stagioni 2025/26 e 2026/27)
10:31
Inter, ci si rivede tra una settimana: Chivu dà sette giorni di riposo
Bremer contro l'Atalanta
10:31
Juventus, il tuo bomber è in difesa: Bremer ha numeri da record
10:22
Cagliari, Giulini: "Maldini talento pazzesco e meglio non guidare se si è bevuto"
Lautaro Martinez
10:21
Inter, la sosta "ritarda" il ritorno di Lautaro: il Toro ad Appiano due giorni prima del Parma