Inacio: "Ho scelto gli azzurri perché mi sento italiano, sogno di vincere il Mondiale"

Ora è tempo di confermarsi tra i grandi: "Ho preso in considerazione tutte le opzioni, ma ho scelto l'Italia perché mi sento più italiano. Ho sempre giocato con la nazionale anche nelle giovanili, il mio più grande sogno è quello di vincere un Mondiale con l'Italia". Anche se Inacio è consapevole delle difficoltà: "Le mancate qualificazioni sono una motivazione in più, l'obiettivo è far rivivere emozioni importanti agli italiani".