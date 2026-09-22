Inacio: "Ho scelto gli azzurri perché mi sento italiano, sogno di vincere il Mondiale"

Samuele Inacio vuole prendersi la nazionale italiana. Ci proverà da queste gare di Nations League, dopo l'esordio in amichevole contro il Lussemburgo nell'interregno di Silvio Baldini. Proprio l'attuale allenatore dell'Under 21 è stato decisivo per permettere all'attaccante classe 2008 del Borussia Dortmund, di origini brasiliane per il padre Piá, di scegliere gli azzurri: "Mi aveva chiamato il preparatore atletico dello staff di Baldini", ha spiegato Inacio a Rivista Undici, "e mi aveva detto di stare pronto per la chiamata, poi quando è arrivata ho festeggiato con i miei amici".
Ora è tempo di confermarsi tra i grandi: "Ho preso in considerazione tutte le opzioni, ma ho scelto l'Italia perché mi sento più italiano. Ho sempre giocato con la nazionale anche nelle giovanili, il mio più grande sogno è quello di vincere un Mondiale con l'Italia". Anche se Inacio è consapevole delle difficoltà: "Le mancate qualificazioni sono una motivazione in più, l'obiettivo è far rivivere emozioni importanti agli italiani".
Intanto con il Dortmund prova a farsi spazio, dopo il primo gol della scorssa stagione contro l'Eintracht: "È stato il giorno più bello della mia vita, non ho mai vissuto un'emozione così forte".