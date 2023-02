Inter, Ausilio: "Lukaku sa di essere in debito. Inzaghi criticato? Sorrido"

inter

Il ds nerazzurro: "Siamo in linea una stagione fatta bene, perfetti da ottobre in poi. Stiamo parlando di rinnovi con 3-4 giocatori in scadenza"

Piero Ausilio soddisfatto dell'andamento dell'Inter: "Siamo in linea con una stagione fatta bene, al di là del mese di settembre abbiamo fatto un percorso perfetto in tutte le competizioni. Da qualche mese giochiamo con una certa continuità vincendo anche qualcosa, a differenza di altri. Siamo secondi in Serie A, vero, ma c'è una squadra che sta facendo cose importantissime e anzi faccio i complimenti al Napoli. Tra l'altro ha perso una sola partita e l'ha fatto contro di noi". Ecco perché il ds nerazzurro non condivide le critiche a Simone Inzaghi: "Sorrido, fatico a capirne le motivazioni. Anzi alcune le capisco perché a volte si vogliono far passare, anche volutamente, le cose in modo diverso".

Presente all'evento benefico organizzato da United Onlus, Ausilio è poi passato all'argomento Lukaku: "Sa di essere in debito, non perché non ha voluto, ma per l'infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo. Io sono tranquillo perché vedo la sua voglia e la sua determinazione. Finale di stagione determinante per il riscatto? Se ci sarà la possibilità di andare avanti con questo rapporto, e stiamo lavorando per questo, lo vedremo più avanti. Ora è il tempo di pensare al Porto, poi il Bologna, poi la Coppa Italia...".

Il ds interista ha poi risposto a qualche domanda di calciomercato: "Thuram? È una cosa del Borussia Moenchengladbach, ora siamo concentrati sul campo. I rinnovi? Stiamo parlando con 3-4 giocatori che andranno a scadenza, magari per qualcuno di questi a breve ci saranno novità".

Infine, le parole a Sky per tornare su Skriniar: "Averlo perso non ci ha fatto bene, avremmo voluto continuare assieme. Ma ci saranno altre opportunità di mercato che ci renderanno competitivi, l'Inter giocherà sempre per vincere e non per traghettare. Negli ultimi anni forse abbiamo più venduto che comprato ma ci è anche riuscito qualche parametro zero, in formazione ci sono 6-7 giocatori arrivati praticamente a costo zero: ci va riconosciuto".