Mazzola, Malagò: "Multa a Juve? Per pochi non si può coinvolgere intera società"

"Diecimila euro di multa alla Juve? Per pochi non ci può essere un discorso che coinvolge una intera società o un intero stadio". Così il presidente della Figc Giovanni Malagò parlando a Rapallo a margine di un premio ricevuto da Panathlon International della sanzione inflitta dal giudice sportivo al club bianconero per il comportamento di alcuni tifosi, che si sono voltati di spalle durante il minuto di silenzio per commemorare Sandro Mazzola. "Non posso aggiungere altro, perché credo non ci sia niente di peggio di un dirigente che si sostituisce a chi si occupa di giustizia, sportiva o ordinaria che sia - ha aggiunto - . Ottimisti sulla Nazionale? Lo siamo di natura, e soprattutto lo dobbiamo essere".