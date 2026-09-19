Serie A, Roma-Inter 2-2: super Lautaro risponde a un grande Koné, pari show all’Olimpico

LE STATISTICHE

Questa è la sesta volta da quando Chivu è allenatore che l'Inter non perde una partita di Serie A dopo essere stata in svantaggio di due reti: ai nerazzurri era accaduto solo sei volte nelle precedenti 10 stagioni.

Era dal 10 gennaio 2021 che Roma e Inter non pareggiavano in Serie A (anche in quel caso 2-2 all’Olimpico).

Era dal 2014/15 (cinque vittorie in quel caso) che la Roma non rimaneva imbattuta nelle prime cinque partite stagionali di campionato.

Era dal 26 ottobre 2005 (in quel caso Adriano e Totti) che una sfida tra Roma e Inter in Serie A non vedeva sia una marcatura multipla sia di un giocatore della Roma che di uno dell’Inter.

L’Inter ha quattro punti in più rispetto allo scorso campionato dopo i primi cinque turni ed è rimasta imbattuta nelle prime cinque partite di Serie A per la prima volta dal 2023/24.

Per la prima volta nella storia, la Roma ha segnato almeno due gol in 10 partite di Serie A consecutive.

Manu Konè è il 5° giocatore della storia della Roma capace di segnare almeno due gol in un 1° tempo di Serie A contro l'Inter, dopo Totti (2013), Balbo (1995), Graziani (1986) e Pruzzo (1980).

Prima doppietta di Manu Konè nei maggiori cinque campionati europei, nella sua 161esima presenza.

Era dal 5 ottobre 2013 che la Roma non si trovava in vantaggio di almeno due gol (in quel caso tre) a fine primo tempo contro l'Inter in un match di Serie A.

La Roma non si trovava in vantaggio di almeno due reti in un match di Serie A contro l’Inter dal 3-1 al Meazza del 26 febbraio 2017.

L’Inter ha subito otto gol finora

Era da ottobre 2024 che l’Inter non subiva almeno due gol per tre partite di Serie A consecutive.

Nell'intera Serie A 2025/26 l'Inter aveva subito la prima rete del match in sei occasioni su 38 giornate, in questo campionato siamo già a tre su cinque giornate.

In sei partite stagionali includendo la Champions, questa è la quarta volta che l’Inter va in svantaggo, in tre di queste subendo gol nel primo quarto d’ora di gioco.

Negli ultimi 45 anni questa è solo la seconda volta che la Roma segna nei primi 6 minuti di gioco in un match contro l'Inter in Serie A, dopo il 2 ottobre 2016 (Edin Dzeko al 5' in quel caso).

Era dal 22 maggio 2022 contro la Salernitana, che Nahuel Molina non forniva un assist vincente in Serie A (in quel caso per un gol di Nestorovski).

Cinque dei sei gol in Serie A di Manu Konè sono arrivati in casa: il centrocampista francese non segnava in campionato dal 10 gennaio contro il Sassuolo.

Quello di Bastoni è il sesto legno colpito dall'Inter in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra.

Lautaro Martínez ha segnato cinque gol nelle sue ultime cinque sfide contro la Roma in Serie A, dopo che aveva realizzato solo una rete nelle sue prime 11 gare contro i giallorossi in campionato.

Questo è il nono assist fornito da Thuram a Lautaro in campionato: da quando il francese gioca all’Inter nessun altro giocatore nerazzurro ha fornito più assist a un singolo compagno in Serie A.

Marcus Thuram è l’unico giocatore di questa Serie A con attualmente almeno due gol segnati e due assist vincenti all’attivo.