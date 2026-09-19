Serie A, Roma-Inter 2-2: super Lautaro risponde a un grande Koné, pari show all’Olimpico

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La super sfida tra le prime due della classe non delude: nella quinta giornata di Serie A il big match tra Roma e Inter finisce 2-2. Bastano sei minuti ai padroni di casa per passare in vantaggio: cross dalla destra di Dybala, sponda di testa di Molina e Manu Koné con il destro schiacciato buca Martinez per l’1-0. Gli uomini di Chivu dopo il gol subito provano a reagire, Bastoni (palo) e Lautaro (rigore in movimento calciato alto) vanno vicinissimi al pari, ma dopo la mezz’ora la squadra di Gasperini colpisce ancora. Azione molto simile a quella dell’1-0, con Dybala che crossa in area e trova Mancini: il difensore tocca e Manu Koné segna ancora con una gran botta di sinistro, ma Massa annulla immediatamente per fuorigioco. Dopo un lungo controllo Var il 2-0 viene convalidato, risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi. Alla ripresa i nerazzurri battono un colpo: combinazione tra Thuram e Lautaro, con il francese che apparecchia per il sinistro che vale il 2-1 al 46’. L’inerzia torna a favorire gli ospiti, che dopo un lungo ma ragionato assedio riescono a trovare la rete del pari: ancora una volta Lautaro protagonista, che su corner con il destro sfrutta la sponda di Bisseck e insacca il definitivo 2-2. Roma e Inter regalano spettacolo e restano in vetta appaiate, a quota 13 punti.
IL TABELLINO
Roma-Inter 2-2
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (dal 15’ st Ndicka), Balerdi (dal 21’ st Ghilardi), Hermoso (dal 36’ st Koulierakis); Wesley, Cristante, Koné (dal 15’ st Pisilli), Molina (dal 15’ st Rensch); Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini. A disp. De Marzi, Gollini, de Roon, Mora, Pellegrini, Castro, Lulli.
Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (dal 18’ st Luis Henrique); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (dal 9’ st Sucic), Dimarco (dal 9’ st Carlos Augusto); L. Martinez (dal 45’ st Pio Esposito), Thuram (dal 45’ st Bonny). All. Chivu. A disp. Provedel, Di Gennaro, Pavard, Bovio, Mkhitaryan, Mosconi, Stankovic.
Arbitro: Massa.
Marcatori: 6’ e 37’ Koné (R), 46’ e 79’ L. Martinez (I).
Ammoniti: Ndicka (R), Koulierakis (R), Ghilardi (R); Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Questa è la sesta volta da quando Chivu è allenatore che l'Inter non perde una partita di Serie A dopo essere stata in svantaggio di due reti: ai nerazzurri era accaduto solo sei volte nelle precedenti 10 stagioni.
Era dal 10 gennaio 2021 che Roma e Inter non pareggiavano in Serie A (anche in quel caso 2-2 all’Olimpico).
Era dal 2014/15 (cinque vittorie in quel caso) che la Roma non rimaneva imbattuta nelle prime cinque partite stagionali di campionato.
Era dal 26 ottobre 2005 (in quel caso Adriano e Totti) che una sfida tra Roma e Inter in Serie A non vedeva sia una marcatura multipla sia di un giocatore della Roma che di uno dell’Inter.
L’Inter ha quattro punti in più rispetto allo scorso campionato dopo i primi cinque turni ed è rimasta imbattuta nelle prime cinque partite di Serie A per la prima volta dal 2023/24.
Per la prima volta nella storia, la Roma ha segnato almeno due gol in 10 partite di Serie A consecutive.
Manu Konè è il 5° giocatore della storia della Roma capace di segnare almeno due gol in un 1° tempo di Serie A contro l'Inter, dopo Totti (2013), Balbo (1995), Graziani (1986) e Pruzzo (1980).
Prima doppietta di Manu Konè nei maggiori cinque campionati europei, nella sua 161esima presenza.
Era dal 5 ottobre 2013 che la Roma non si trovava in vantaggio di almeno due gol (in quel caso tre) a fine primo tempo contro l'Inter in un match di Serie A.
La Roma non si trovava in vantaggio di almeno due reti in un match di Serie A contro l’Inter dal 3-1 al Meazza del 26 febbraio 2017.
L’Inter ha subito otto gol finora
Era da ottobre 2024 che l’Inter non subiva almeno due gol per tre partite di Serie A consecutive.
Nell'intera Serie A 2025/26 l'Inter aveva subito la prima rete del match in sei occasioni su 38 giornate, in questo campionato siamo già a tre su cinque giornate.
In sei partite stagionali includendo la Champions, questa è la quarta volta che l’Inter va in svantaggo, in tre di queste subendo gol nel primo quarto d’ora di gioco.
Negli ultimi 45 anni questa è solo la seconda volta che la Roma segna nei primi 6 minuti di gioco in un match contro l'Inter in Serie A, dopo il 2 ottobre 2016 (Edin Dzeko al 5' in quel caso).
Era dal 22 maggio 2022 contro la Salernitana, che Nahuel Molina non forniva un assist vincente in Serie A (in quel caso per un gol di Nestorovski).
Cinque dei sei gol in Serie A di Manu Konè sono arrivati in casa: il centrocampista francese non segnava in campionato dal 10 gennaio contro il Sassuolo.
Quello di Bastoni è il sesto legno colpito dall'Inter in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra.
Lautaro Martínez ha segnato cinque gol nelle sue ultime cinque sfide contro la Roma in Serie A, dopo che aveva realizzato solo una rete nelle sue prime 11 gare contro i giallorossi in campionato.
Questo è il nono assist fornito da Thuram a Lautaro in campionato: da quando il francese gioca all’Inter nessun altro giocatore nerazzurro ha fornito più assist a un singolo compagno in Serie A.
Marcus Thuram è l’unico giocatore di questa Serie A con attualmente almeno due gol segnati e due assist vincenti all’attivo.