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Marotta ai funerali di Mazzola: "Se ne va una leggenda, nostro dovere preservarne i valori"

Il presidente dell'Inter ricorda l'ex calciatore e dirigente nerazzurro: "Per sempre nella nostra memoria"

22 Set 2026 - 10:17
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Prima di entrare nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Sandro Mazzola, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ricordato così l'ex calciatore e dirigente nerazzurro: "Mazzola è una leggenda dell'Inter che se ne va, se ne va un personaggio che ha generato emozioni non solo nel mondo interista. Abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini di domani".

Poi ancora: "In Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, la qualità, la cultura del lavoro e il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile".

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