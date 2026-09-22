Marotta ai funerali di Mazzola: "Se ne va una leggenda, nostro dovere preservarne i valori"

Prima di entrare nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Sandro Mazzola, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ricordato così l'ex calciatore e dirigente nerazzurro: "Mazzola è una leggenda dell'Inter che se ne va, se ne va un personaggio che ha generato emozioni non solo nel mondo interista. Abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini di domani".