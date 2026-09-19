Inter, Chivu: "Quel che ho detto all'intervallo è la verità, la sanno anche loro ma resta lì. Nella ripresa gran partita"

Il pareggio è comunque un risultato da salutare con soddisfazione: "E' stato un buon punto su un campo non semplice. Nel calcio esistono due fasi: con la palla e senza palla. E dobbiamo migliorare la fase senza palla. Bisogna fare meglio nell'approccio e nel capire l'avversario: ci sta, si impara, si va avanti. Siamo a un buon punto rispetto all'anno scorso, allora eravamo messi peggio: abbiamo affrontato due scontri diretti con Napoli e Roma, abbiamo 13 punti che è un buon risultato, c'è tanta strada da fare ma mi prendo il buono di questo secondo tempo. Partita da Premier? E' migliorata la qualità in Serie A. Qualità e intensità. Sta cambiando il modo di vedere il calcio in Italia ed è giusto. Siamo sulla strada giusta, poi nel calcio c'è sempre bisogno di equilibrio. Quello che vedo in Serie A, per fortuna a me piace. Le nuove regole hanno dato vivacità e hanno tolto i tempi morti. Oggi non si può rifiatare. Bisogna accettare a volte che una partita possa finire 4-3 o 4-4. Però è bello. Io il più veloce all'Inter a fare 100 punti? Sono numeri, si va avanti".