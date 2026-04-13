Da Ricci a Bonny, un mese di casi arbitrali che fanno infuriare l'Inter: ballano 5 punti

Ma dov'è finita la Marotta League? Se lo è chiesto anche Fabrizio Biasini ieri a Pressing: "Si può dire che, dopo l'ultimo mese e mezzo, chi parlava di Inter favorita dagli arbitri ha visto gli equilibri ribaltati?". E in effetti il caso del rigore fischiato per il "fallo", tra molte virgolette, di Bonny su Nico Paz è solo l'ultimo episodio arbitrale che ha penalizzato, o quantomeno messo in discussione l'assioma di una protezione da parte dei fischietti, la capolista. Il fatto che poi il penalty segnato da Da Cunha sia risultato ininfluente ai fini del risultato non ha acceso nuovamente le polemiche ma da Milan-Inter a Como-Inter quattro episodi hanno fatto discutere l'ambiente nerazzurro, che avrebbe anche potuto avere cinque punti in più in classifica.