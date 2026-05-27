Inter e il falso mito stagionale: ha vinto la maggior parte degli scontri diretti

Nella narrazione stagionale dell'Inter del Double c'è sempre stato il mito dei problemi che i campioni d'Italia avrebbero incontrato negli scontri diretti. In poche parole, lo scudetto sarebbe stato vinto nonostante i problemi incontrati contro le grandi. In realtà, se si analizzano i risultati, i fatti sono un po' diversi. Certo, la doppia sconfitta nel derby ha alimentato questa impressione ma poi, alla fine, il bilancio è questo: quattro vittorie su quattro contro terza (Roma) e quarta (Como), un pareggio e una sconfitta con la seconda (Napoli) e tre sconfitte e una vittoria contro quinta (Milan) e sesta (Juventus).
Questi i risultati nel dettaglio:
Como-Inter 3-4
Inter-Roma 5-2
Milan-Inter 1 a 0
Inter-Juventus 3-2
Inter-Napoli 2-2
Inter-Como 4-0
Inter-Milan 0-1
Napoli-Inter 3-1
Roma-Inter 0-1
Juventus-Inter 4-3