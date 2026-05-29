Lecce, Corvino: "Miei rapporti con i procuratori solo per i risultati dei club"

29 Mag 2026 - 19:55
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"Sono costretto a precisare rispetto ad alcune ricostruzioni prive di profondità e contenuti. I miei rapporti con i procuratori, qualsiasi procuratore, sono stati solo in funzione dei migliori risultati a favore dei club che, durante il mio lungo percorso, ho rappresentato. La mia storia parla chiaro, sintetizzata da enormi plusvalenze che hanno dato linfa e sicurezza alle società in cui ho lavorato. Ci sono fatti e parole. Ma questa precisazione diventa doverosa prima che superficiali ricostruzioni possano dar vita a equivoci e allusioni". Lo afferma all'ANSA Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce calcio, in relazione alle polemiche relative ai rapporti tra agenti e società di calcio.

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