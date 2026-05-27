Omicidio Boiocchi, Ferdico rivela: "Tutto iniziò per una maglia di Bastoni"

Beretta parlando dell'omicidio Boiocchi diceva "lo parcheggiamo", stando alla versione di Ferdico, e aveva messo a disposizione 50mila euro per ucciderlo: "Non è vero che quei 50mila euro si sono persi di strada, come dice Beretta. Io non ho preso un euro, perché non erano soldi miei, erano soldi per chi faceva quel lavoro lì". Ovvero Pietro Andrea Simoncini e Daniel D'Alessandro, gli esecutori materiale del delitto di cui Ferdico ha raccontato il ruolo. Tra processo e indagini tutti gli imputati hanno ammesso e confessato i loro ruoli nell'uccisione di Boiocchi.