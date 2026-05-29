Torino, Cairo: "Il pareggio con la Juve è stato un regalo a metà"

"L'obiettivo era vincere, a maggior ragione nel derby e per me che io ne ho vinto solo uno: eravamo sotto 2-0 e abbiamo pareggiato con qualche occasione per vincerla, è stato un regalo a metà": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna sulla stracittadina contro i bianconeri che ha chiuso la stagione dei granata. "Il primo tempo non è stato bellissimo, abbiamo subito gol e poi hanno raddoppiato a inizio ripresa - ha aggiunto il patron granata dal palco del Festival della Tv di Dogliani, intervistato da Mario Giordano - ma abbiamo avuto una reazione bella e forte: mister D'Aversa ha azzeccato i cambi, è stato un derby di cui sono contento".