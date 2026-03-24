Mano di Pongracic, l'Aia conferma: "Non si può punire. due i motivi". Zero dubbi anche sul rigore concesso alla Juve

"Lettura corretta già da campo con l'arbitro che è in un'ottima posizione e valuta in maniera appropriata l'episodio. Il pallone rimbalza davanti a Pongracic che prova a giocarlo con il tacco e avviene poi il contatto con il braccio dello stesso che è assolutamente naturale rispetto al movimento. Una situazione di assoluta non punibilità". Non ha dubbi Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN, che avalla la scelta di Colombo in occasione del rigore non assegnato all'Inter in occasione di Fiorentina-Inter dopo il cross di Dumfries e il pallone che sbatte sul braccio del difensore viola a seguito di un rimbalzo. "No, rimbalza ed è attaccato la reazione del fischietto Colombo avallata anche da Maresca e Massa che dicono: "Sono d'accordo, lui va per togliere il braccio. Il pallone schizza, la dinamica dice che non è rigore. Il pallone schizza appena va a terra".