Sampdoria: continua la rivoluzione con l'addio a Mancini e Invernizzi

Prosegue la profonda riorganizzazione interna della Sampdoria che adesso coinvolge l'area tecnica. Il club blucerchiato ha ufficializzato l'interruzione del rapporto con il direttore sportivo Andrea Mancini e con il coordinatore dell'area tecnica Giovanni Invernizzi. La decisione rientra nel più ampio processo di rinnovamento avviato dall'imprenditore Tey da quando ha assunto il comando delle operazioni dopo l'addio dell'ex presidente Manfredi. Ad annunciare la scelta è stato il ceo doriano Area Football Jesper Fredberg. "Siamo tutti consapevoli del contributo e del sincero impegno di Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi - ha spiegato Fredberg -. A loro va la nostra gratitudine per il lavoro svolto e per la dedizione mostrata nei confronti della Sampdoria". Fredberg ha ricordato in particolare il ruolo avuto da Mancini all'interno del settore sportivo negli ultimi anni, mentre per Invernizzi ha evidenziato il legame ultratrentennale con il club, prima da calciatore e poi da dirigente. "Gli saremo eternamente grati per la sua incrollabile dedizione alla società", ha aggiunto. La Sampdoria ha comunicato inoltre la separazione da Samuel Cárdenas, responsabile dello scouting. Il club annuncerà a breve una nuova struttura dirigenziale composta da un direttore sportivo, un direttore tecnico e un nuovo responsabile dell'area scouting e reclutamento. L'obiettivo dichiarato è quello di accelerare il percorso di rilancio della società. "Non possiamo permetterci di perdere altro tempo - ha concluso Fredberg -. Siamo determinati ad alzare l'asticella per modernizzare questo club e restituire alla Sampdoria il posto che le spetta nel calcio italiano il prima possibile".