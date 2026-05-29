Mondiali 2026: presidente Messico regala suo biglietto ad atleta indigena

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha mantenuto una promessa regalando il suo biglietto per la partita inaugurale dei Mondiali. Sheinbaum, la prima donna presidente nei 200 anni di storia del Paese, ha donato il suo biglietto n. 00001 a Yolett Cervantes Cuaquehua, una donna indigena di 21 anni proveniente dallo Stato orientale di Veracruz. Il Messico disputerà la partita inaugurale contro il Sudafrica l'11 giugno allo stadio Azteca. Cervantes Cuaquehua è stata selezionata da una giuria dopo aver vinto un concorso per le sue abilità nel controllo di palla. "Sono l'orgoglio del Messico. Non rappresenteranno la presidente o il capo del governo, ma il Messico", ha dichiarato Sheinbaum durante una conferenza stampa per consegnare il biglietto a Cervantes Cuaquehua. Sheinbaum ha inoltre regalato biglietti per altre partite che si disputeranno a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey - le sedi messicane dei Mondiali - ad altre tre atlete dilettanti di 16, 22 e 23 anni. Anche loro sono state selezionate dalla giuria nell'ambito di un concorso organizzato dal governo. "Grazie mille per averci preso in considerazione", ha detto Cervantes Cuaquehua.