Inter in ritiro in Germania dal 16 al 25 luglio, il 26 test con il Karlsruher

Ritiro pre-stagionale in Germania per l'Inter. Dal 16 al 25 luglio i nerazzurri campioni d'Italia si alleneranno a Donaueschingen, Baden-Württemberg. Il ritiro si concluderà con l'amichevole di domenica 26 luglio alle 16.30 contro il Karlsruher, squadra che milita in 2.Bundesliga, seconda divisione del calcio tedesco. Quella tra Inter e Karlsruher sarà una partita inedita: le due squadre non si sono mai affrontate né in gare ufficiali né in amichevole. L'amichevole in Germania si aggiunge al calendario dell'estate nerazzurra in vista dell'inizio della stagione 2026/27 dopo l'annuncio dell'amichevole a Hong Kong contro il Manchester City e quello relativo alle gare contro Juventus e Milan a Perth.
LE DATE DELLA PRESEASON NERAZZURRA
Giovedì 16 luglio - sabato 25 luglio: ritiro a Donaueschingen, Baden-Württemberg
Domenica 26 luglio, ore 16:30: Karlsruher-Inter, BBBank Wildpark (Karlsruhe)
Sabato 1 agosto: Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)
Mercoledì 5 agosto: Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)
Sabato 8 agosto: Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)