L'ESTATE NERAZZURRA

Inter in ritiro in Germania dal 16 al 25 luglio, il 26 test con il Karlsruher

L'estate nerazzurra si arricchisce di un nuovo appuntamento dopo le sfide contro City, Milan e Juve

28 Mag 2026 - 16:05
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Ritiro pre-stagionale in Germania per l'Inter. Dal 16 al 25 luglio i nerazzurri campioni d'Italia si alleneranno a Donaueschingen, Baden-Württemberg. Il ritiro si concluderà con l'amichevole di domenica 26 luglio alle 16.30 contro il Karlsruher, squadra che milita in 2.Bundesliga, seconda divisione del calcio tedesco. Quella tra Inter e Karlsruher sarà una partita inedita: le due squadre non si sono mai affrontate né in gare ufficiali né in amichevole. L'amichevole in Germania si aggiunge al calendario dell'estate nerazzurra in vista dell'inizio della stagione 2026/27 dopo l'annuncio dell'amichevole a Hong Kong contro il Manchester City e quello relativo alle gare contro Juventus e Milan a Perth.

LE DATE DELLA PRESEASON NERAZZURRA

Giovedì 16 luglio - sabato 25 luglio: ritiro a Donaueschingen, Baden-Württemberg
Domenica 26 luglio, ore 16:30: Karlsruher-Inter, BBBank Wildpark (Karlsruhe)
Sabato 1 agosto: Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)
Mercoledì 5 agosto: Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)
Sabato 8 agosto: Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)

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