Inter in ritiro in Germania dal 16 al 25 luglio, il 26 test con il Karlsruher

Ritiro pre-stagionale in Germania per l'Inter. Dal 16 al 25 luglio i nerazzurri campioni d'Italia si alleneranno a Donaueschingen, Baden-Württemberg. Il ritiro si concluderà con l'amichevole di domenica 26 luglio alle 16.30 contro il Karlsruher, squadra che milita in 2.Bundesliga, seconda divisione del calcio tedesco. Quella tra Inter e Karlsruher sarà una partita inedita: le due squadre non si sono mai affrontate né in gare ufficiali né in amichevole. L'amichevole in Germania si aggiunge al calendario dell'estate nerazzurra in vista dell'inizio della stagione 2026/27 dopo l'annuncio dell'amichevole a Hong Kong contro il Manchester City e quello relativo alle gare contro Juventus e Milan a Perth.