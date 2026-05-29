Baldini a sorpresa: "Punto su Donnarumma e Pio per... le Olimpiadi"

''Se mi ha contattato qualche altro giocatore della Nazionale fra quelli usciti sconfitti contro la Bosnia?", la domanda di Baldini, "Nessuno tranne Donnarumma che può essere convocabile per le Olimpiadi. Credo che quel ko sia una ferita ancora troppo grande. Deluso? Non ci pensavo e comunque avrei sempre convocato solo Donnarumma e Pio Esposito che non ho mai allenato. Avessero chiamato altri sarei stato contento non per me ma per la Nazionale, perché vestire questa maglia è sempre un onore. Però capisco anche che in certe circostanza è meglio riposare...''.