NAZIONALE

Baldini a sorpresa: "Punto su Donnarumma e Pio per... le Olimpiadi"

Il ct ad interim spiega le sue scelte, tra giovanissimi e veterani in ottica Los Angeles 2028. Poi la critica: "Calcio italiano in mano a lestofanti"

29 Mag 2026 - 16:01
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In attesa dell'esordio da ct (ad interim), Silvio Baldini spiega le sue convocazioni da Coverciano: "Ho chiamato il mio gruppo perché è forte e può vincere contro Lussemburgo e Grecia, poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi sperando di andarci".

''Se mi ha contattato qualche altro giocatore della Nazionale fra quelli usciti sconfitti contro la Bosnia?", la domanda di Baldini, "Nessuno tranne Donnarumma che può essere convocabile per le Olimpiadi. Credo che quel ko sia una ferita ancora troppo grande. Deluso? Non ci pensavo e comunque avrei sempre convocato solo Donnarumma e Pio Esposito che non ho mai allenato. Avessero chiamato altri sarei stato contento non per me ma per la Nazionale, perché vestire questa maglia è sempre un onore. Però capisco anche che in certe circostanza è meglio riposare...''.

Poi la critica pesante sul calcio italiano: "È in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non coi giovani perché questo aiuta a fare i propri interessi. Alcune persone le chiamo 'lestofanti', e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco. Finché non ci saranno dirigenti seri sarà un problema". 

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