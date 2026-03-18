Inter e il Var: i 4 errori certificati dall'Aia a Open Var nel 2025/26

La puntata di Open Var di ieri ha confermato ciò che era chiaro a quasi tutti, tranne la squadra arbitrale: l'intervento di Scalvini su Frattesi in Inter-Atalanta meritava di essere punito col calcio di rigore. Una decisione che ha privato la capolista di un'enorme occasione per trovare i tre punti dal dischetto, visto che il mancato fischio è arrivato nelle battute finali sul punteggio - poi divenuto definitivo - di 1-1. In questa stagione, contando le sole decisioni spiegate dall'Aia nel consueto appuntamento su Dazn del martedì, l'Inter è stata protagonista di tre decisioni arbitrali sfavorevoli sul campo poi rivelatesi sbagliate e di una decisione a favore che ha invece penalizzato gli avversari. Nel corso delle puntate, ovviamente, sono stati analizzati diversi molti altri casi relativi all'Inter ma solo questi quattro sono quelli che l'Aia ha giudicato come scorretti secondo quanto visto in campo.