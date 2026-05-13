Andrea Mancini: "Mio padre tornerebbe ad allenare l'Italia anche domattina. Vuole vincere un Mondiale"

"Se mio padre tornerebbe alla guida dell'Italia? Credo proprio di sì, se ci fosse la possibilità anche domani mattina. Lo ha anche detto in tempi non sospetti, si è pentito di aver lasciato la Nazionale: vorrebbe chiudere un cerchio, spera di poter vincere un Mondiale in azzurro". Così Andrea Mancini, Direttore Sportivo della Sampdoria e figlio di Roberto, sul desiderio di suo padre di tornare in azzurro, per poter chiudere un cerchio dopo la vittoria dell'Europeo.