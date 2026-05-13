Andrea Mancini: "Mio padre tornerebbe ad allenare l'Italia anche domattina. Vuole vincere un Mondiale"

13 Mag 2026 - 22:24
Roberto Mancini © afp

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"Se mio padre tornerebbe alla guida dell'Italia? Credo proprio di sì, se ci fosse la possibilità anche domani mattina. Lo ha anche detto in tempi non sospetti, si è pentito di aver lasciato la Nazionale: vorrebbe chiudere un cerchio, spera di poter vincere un Mondiale in azzurro". Così Andrea Mancini, Direttore Sportivo della Sampdoria e figlio di Roberto, sul desiderio di suo padre di tornare in azzurro, per poter chiudere un cerchio dopo la vittoria dell'Europeo.

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