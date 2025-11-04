Rocchi: "Giusto non espellere Bisseck. Su Pio Esposito era rigore"

VERONA-INTER - Il giallo a Bisseck

"Doveri qui prende una decisione veramente buona nonostante l'assistente gli dica 'ultimo'. Che non vuole dire chiara occasione da rete. Per quella mancano due parametri: la direzione del pallone e il possesso. Se dà il rosso va tolto. Si potrebbe discutere del 'grave fallo di gioco', perché è un intervento duro, ma comunque non ci sono i parametri e se ci fosse stato cartellino rosso sinceramente ci saremmo aspettati la on field review".

L'audio della sala Var:

Sala Var – Non è rosso.

Assistente – Per me è ultimo, per me è ultimo. Va in porta da solo

Sala Var – Sta facendo il rosso. No, ha fatto giallo

Sala Var – Ti faccio vedere prima il fallo. Ti fermo sul punto di contatto. E adesso a velocità normale.

Sala Var – Il pallone non è più in controllo. La palla va lateralmente e non è più in controllo quando fa fallo. Il pallone va laterale

Arbitro – Sono quattro parametri

Sala Var – Ti confermo il giallo Daniele

Arbitro – Giallo confermato, chiaro