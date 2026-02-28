Protocollo Var allargato, perditempo e simulatori: il calcio cambia in vista del Mondiale

Per quanto riguarda la Regola 8 (L'Inizio e la Ripresa del Gioco) "Chiarimento che la palla viene rimessa in gioco per la squadra che ne avrebbe avuto o mantenuto il possesso se il gioco non fosse stato interrotto".



Per la Regola 10 (Determinazione dell'esito di una partita) e Regola 14 (Calcio di rigore) "integrazione del chiarimento contenuto nella circolare 31 (giugno 2025) in merito al 'doppio tocco' accidentale da parte del rigorista".