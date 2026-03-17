"Il contatto è leggero": Scalvini su Frattesi e la valutazione in sala VOR

"Il contatto è leggero". Così in sintesi la valutazione - riportata dal Corriere dello Sport - che ha fatto il Var di Inter-Atalanta Matteo Gariglio sull'intervento del difensore della Dea Scalvini sull'interista Frattesi e che tanto ha fatto arrabbiare l'ambiente interista - oltre alla convalida del gol del pareggio della squadra di Palladino. L'Avar Daniele Chiffi conferma e il messaggio arriva all'arbitro Manganiello. "Guardatelo! Nemmeno un controllo? Come fate a fare una cosa del genere?", la reazione di Frattesi nei confronti del direttore di gara di fronte al mancato ricorso al Var per valutare l'episodio. L'Aia è pronta ad ammettere pubblicamente l'errore.