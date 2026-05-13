Inter, a Roma i tifosi sfottono i cugini e la loro contestazione: "Furlani resta con noi"

"Ci giochiamo la vita per te", i laziali citano Beethoven: lo show delle coreografie all'Olimpico
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Anche a Roma è sempre derby della Madonnina. I tifosi dell'Inter giunti nella Capitale per la finale di Coppa Italia non dimenticano i cugini del Milan e il loro momento no e alcuni di loro sono arrivati all'esterno dell'Olimpico con uno stendardo dedicato proprio al Milan e alla contestazione dei suoi sostenitori: "Giorgio Furlani resta con noi".
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