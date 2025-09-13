Logo SportMediaset
VERSO JUVE-INTER

Inter, non è Akanji la vera mossa a sorpresa di Chivu per il match contro la Juve

Il tecnico nerazzurro medita un inatteso avvicendamento sulla fascia sinistra

13 Set 2025 - 10:38
© Getty Images

© Getty Images

La sorpresa non è Akanji! Sì, teniamoci ancora il beneficio del dubbio, ma da quanto è emerso dalla rifinitura di ieri la mossa inattesa di Chivu verso Juve-Inter si preannuncia essere quella pensata per la fascia sinistra: Carlos Augusto favorito su Dimarco. Dunque, ricapitoliamo: in difesa ci sarà il centrale svizzero, ma questo era nell'aria da giorni. L'esperienza, la velocità e la solidità di Akanji preferite alle doti atletiche di Bisseck. Diverso il discorso a sinistra, con una decisione - se verrà confermata - figlia delle ultime due settimane caratterizzate dagli impegni delle nazionali.

Dimarco ha infatti giocato sia contro l'Estonia sia contro Israele, 67 minuti nel primo match dell'Italia, 79 nel secondo, dopodiché è tornato alla Pinetina per riprendere il lavoro coi compagni di squadra. Carlos Augusto non è stato invece convocato da Ancelotti per gli impegni del Brasile: la scelta di Chivu dipende dunque da ragioni fisiche ma anche tattiche, premiando così la freschezza e la capacità del brasiliano di adattarsi allo stile offensivo o difensivo richiesto in una trasferta insidiosa come quella dello Stadium.

Chivu: "Abitudini da cambiare"

Chivu: "Juve? Servono serenità, energia e mentalità giusta. La squadra ha certezze, c'è qualcosa da aggiungere"

Sullo sfondo poi anche l'esordio in Champions di mercoledì contro l'Ajax, nell'ottica di un mirato dosaggio delle energie. Per il resto tutto confermato, con Lautaro e Thuram in attacco e un centrocampo rodato con Mkhitaryan in vantaggio su Sucic. Fiducia poi a Barella e Calhanoglu, così come davanti a Sommer a Bastoni e Acerbi per completare la linea difensiva assieme ad Akanji.

Orsolini e il gol contro l'Inter: "I napoletani mi hanno scritto in massa"

