Inter, non è Akanji la vera mossa a sorpresa di Chivu per il match contro la Juve

Dimarco ha infatti giocato sia contro l'Estonia sia contro Israele, 67 minuti nel primo match dell'Italia, 79 nel secondo, dopodiché è tornato alla Pinetina per riprendere il lavoro coi compagni di squadra. Carlos Augusto non è stato invece convocato da Ancelotti per gli impegni del Brasile: la scelta di Chivu dipende dunque da ragioni fisiche ma anche tattiche, premiando così la freschezza e la capacità del brasiliano di adattarsi allo stile offensivo o difensivo richiesto in una trasferta insidiosa come quella dello Stadium.