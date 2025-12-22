Conceiçao: "Al Milan sei mesi positivi, ma ambiente non buono"

"I sei mesi della scorsa stagione alla guida del Milan? Positivi. Dal 2016 a oggi solo due allenatori hanno vinto trofei in rossonero: Pioli, con lo scudetto, e io. Se sommiamo i punti del nostro periodo abbiamo avuto un ritmo da Europa League, quinto posto. I risultati ci sono stati: penso ai due derby vinti e al successo con la Roma. Dispiace per la finale di Coppa Italia, ma alcune cose non mi sono piaciute". Così Sergio Conceiçao in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra gli elementi negativi di quella esperienza l'ex tecnico rossonero cita "l'instabilità a livello societario, attorno alla squadra l'ambiente non era buono. Per questo mi tengo stretto ciò che abbiamo fatto. Inoltre, la dirigenza non mi ha supportato. Faccio un esempio: dopo aver vinto la Supercoppa giocammo col Cagliari. In quel periodo giravano già le voci che il club stesse seguendo altri allenatori. Io pensavo a lavorare e a vincere, col peso dei risultati. Non ho avuto tempo di lavorare a tutti i livelli. Se sarei rimasto? Sì ma con alcuni cambiamenti". I giocatori, in ogni caso, non lo hanno tradito. "Anzi, erano con me - afferma - . L'ha detto anche Theo: dopo il Feyenoord, quando la gente diceva che l'avesse fatto apposta a farsi espellere, io l'ho difeso. In molti mi hanno scritto quando sono andato via. Io pretendo rigore, esigenza e poi relax quando c'è da rilassarsi. Se uno si presenta con ha un chilo in più, arriva in ritardo o cose simili io non posso tollerarlo. Per me, alla fine, i giocatori sono tutti uguali".