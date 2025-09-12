Inter, Chivu: "La squadra ha certezze, ma c'è qualcosa da aggiungere"

Bisseck

"La gestione di un gruppo è la cosa più complicata per un allenatore. Bisogna tenere tutti motivati, perché tutti servono. Soprattutto con le competizioni europee. Servono energie. Bisseck è stato criticato, ma è facile criticare un giocatore che non ha mai avuto la possibilità di dare continuità alle sue performance. Se al primo errore viene messo al muro, non riuscirà mai a crescere e ad aumentare la sua autostima. E' un ragazzo giovane. Ha fatto e farà errori. La scelta di Bisseck è stata fatta perché abbiamo bisogno di lui. Ha avuto anche un infortunio ed era importante dargli del minutaggio per quando sarà necessario fare delle rotazioni"