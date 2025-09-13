Riccardo Orsolini giura amore al Bologna: "È una seconda casa. Dopo il gol all'Inter, i napoletani mi hanno scritto in massa"

Ognuno degli allenatori che ho avuto ha cercato di trasmettermi qualcosa e mi ha fatto crescere sotto determinati punti di vista, quindi dire che uno è meglio che l'altro non mi sembra rispettoso, però penso che ognuno di loro mi abbia trasmesso qualcosa, da un punto di vista puramente realizzativo posso dire che con italiano ho fatto la mia miglior stagione, però anche con Thiago ho imparato un sacco di cose e quindi diciamo che tutti e due mi hanno insegnato molto, quindi devo ringraziarli tutti e due.