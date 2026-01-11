Inter-Napoli 2-2, Chivu: "C'è rammarico, ma grande atteggiamento"

L'Inter non vince contro Juve, Milan e Napoli dal derby della seconda stella (14 partite) e dopo il pari di San Siro col Napoli la prima domanda per Cristian Chivu è proprio sulle difficoltà dei nerazzurri negli scontri diretti: "Ha spiegato bene Ciro (Ferrara, che aveva detto che conta vincere tutte le altre, ndr). Io parlo della partita e di due squadre forti. C'è rammarico ma non è mai semplice contro una squadra forte che ti mette in difficoltà. È mancata lucidità per portarla in fondo ma ci sono anche gli avversari che sono forti".