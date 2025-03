Inter, Mkhitaryan: "Sogniamo in grande, Inzaghi sta facendo benissimo. Futuro? A giugno decido"

"Non siamo ancora arrivati da nessuna parte, rincorriamo ancora i nostri obiettivi, il cammino è ancora lungo. Dopo l'Udinese penseremo alle altre partite, non andiamo troppo avanti. Possiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, tutti stiamo sognando in grande. Non sarà facile perché tutti vogliono vincere campionato, coppa e Champions, ma andando avanti possiamo arrivare dove vogliamo". Henrikh Mkhitaryan guarda con fiducia al finale di stagione dell'Inter. "Non è mai stato facile giocare contro l'Udinese né in casa né fuori, sarà difficile perché è una squadra fisica, brava sia in difesa che in attacco", ha detto a Sky parlando dell'avversario dei nerazzurri domenica a San Siro. "Inzaghi è migliorato tantissimo in questi due anni, vuole imparare ancora. Sta facendo benissimo e merita dove è adesso. Futuro? A fine stagione vedremo se continuo per un altro anno o andrò via - ha detto l'armeno, che ha un contratto in scadenza a giugno 2026 - Non ho deciso ancora anche se sono felice qui e vorrei continuare. Vediamo cosa succede. Mi piacerebbe rinnovare fino al 2027 ma dipende anche dal mio corpo, se sono capace di gestirmi bene mantenendo il livello che sto dimostrando".