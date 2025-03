Inter, i premi per scudetto e Triplete: pioggia di milioni per Inzaghi e i calciatori

Non è tutto, naturalmente, perché per quanto lo scudetto resti l'obiettivo principale, che per altro porterebbe Inzaghi nell'olimpo degli allenatori nerazzurri come il quinto nella storia a vincerne due di fila dopo Foni, Herrera, Mancini e Mourinho, la Coppa Italia e la Champions non possono che fare gola. Specialmente quest'ultima, a due anni di distanza dalla delusione di Istanbul. Anche in questo caso gli incentivi economici non mancano: si calcola che in caso di successo in tutte le competizioni, dunque di Triplete, la società avrebbe pronti ben 6 milioni di euro da dividere tra tutto il gruppo squadra. Tanti buoni motivi per provare a rifare la storia, come fece Mourinho 15 anni fa.