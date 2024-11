Inter, Mkhitaryan: "Alla finale di Champions ci crediamo. Inzaghi è bravo in tutto"

Capitolo campionato: "In tanti vogliono vincerlo, noi per primi. Abbiamo perso punti che non dovevamo perdere, altrimenti saremmo già in testa. Sappiamo che è un campionato diverso e che dobbiamo fare meglio. Sono fiducioso". Ha due lauree, parla cinque lingue e i tatuaggi non gli interessano. Cosa farà in futuro Mkhitaryan 'l'antidivo'? Allenatore o come dicono in Armenia, il politico o il presidente federale? "Non lo so ancora", ha proseguito nell'intervista al Corriere. E a proposito di allenatori: "Inzaghi è bravo come tecnico e come persona e non lo dico perché è il mio allenatore. Con lui scherzo, ma conosco i limiti. Invece da giovane purtroppo la pensavo in modo un po’ diverso. Pensavo che un allenatore non potesse essere un amico, che ci fosse una barriera. Adesso che capisco tutto, è più facile per me".