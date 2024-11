Inter, Asllani ora o mai più: con l'Hellas Verona il regista albanese si gioca (quasi) tutto

Non è detto, o meglio, non è così scontato. L'infortunio dello scorso mese anche di Asllani ha costretto il tecnico dell'Inter a studiare soluzioni alternative in cabina di regia puntando su Barella e Zielinski. Prestazioni buone con caratteristiche diverse, ma abbastanza per aumentare la concorrenza davanti alla difesa. Il bivio però è proprio questo per la partita del Bentegodi: se alla fine Inzaghi dovesse preferire adattare uno tra Barella e Zielinski in regia, per Asllani si tratterebbe di una bocciatura evidente, quasi definitiva. Un passo che forse il tecnico nemmeno può permettersi anche in chiave economica e di valorizzazione del patrimonio, sicuramente uno scenario da evitare.