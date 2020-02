Inter-Milan, tra sogni scudetto ed Europa

LA GRANDE NOTTE

Cresce l'attesa per il derby numero 225 della storia, reso ancora più interessante e incandescente dai risultati degli anticipi della 23a giornata. La sconfitta della Juve a Verona regala ai nerazzurri la grande possibilità di agganciare in vetta Ronaldo e compagni, mentre il ko della Roma con il Bologna è una buona notizia per i rossoneri in chiave Europa. Le due squadre arrivano al grande appuntamento separate da 19 punti (51 a 32), ma nella stracittadina i valori si azzerano. Gli uomini copertina sono Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic: i sogni e le speranze di Conti e Pioli passano dai loro gol.

Il belga, già a segno all'andata nel 2-0 finale, è sempre più un punto di riferimento di questa Inter, bomber implacabile ma anche uomo spogliatoio che in pochi mesi ha conquistato tutti, facendo in fretta dimenticare Mauro Icardi. Il gigante belga, 20 gol in 29 partite, è anche un esempio per impegno e dedizione alla squadra, che aiuta con grandi corse, pressing e recuperi difensivi. Se davvero Conte opterà per il 3-5-1-1 vista la squalifica di Lautaro Martinez, mai come stasera il peso dell'attacco nerazzurro sarà tutto sulle sue poderose spalle. L'uomo della speranza in casa rossonera ha le sfrontataggine e le sembianze di Ibrahimovic, uno che di derby se ne intende, avendone giocati 10 con entrambe le maglie. La carta d'identità dice 38 anni, il tempo passa anche per lui, ma se uno è leader lo è per sempre. E' bastato il suo arrivo per cambiare volto a una squadra smarrita e in preda a fantasmi e paure: con lui in campo il Milan non ha più perso, il problema al polpaccio è alle spalle e lo svedese è pronto a giocare un brutto scherzetto ai cugini.

CONTE VS PIOLI

In panchina sarà grande sfida a scacchi tra Antonio Conte e Stefano Pioli. I precedenti tra i due sorridono all'allenatore nerazzurro, che nei 7 precedenti non ha mai perso (4 vittorie e tre pareggi). Più in generale Conte ha vinto tutti i derby che ha giocato in Serie A (con Juve e Inter), senza nemmeno subire un gol. Due le stracittadine di Pioli con sulla panchina nerazzurra nella stagione 2016/2017: due pareggi, entrambi per 2-2 il suo bilancio.

IL BALLO DEI DEBUTTANTI

L'Inter si è rinforzata a gennaio per dare l'assalto allo scudetto e sono diversi i debuttanti nel derby. L'uomo più atteso è Christian Eriksen, che giocherà la sua prima stracittadina come Padelli e Young. Dalla panchina potrebbe essere la prima volta di Sanchez, Moses, Biraghi ed Esposito. In casa Milan primo derby per Bennacer e Kjaer, mentre Tra i “panchinari” debuttano Begovic e Saelemaekers, entrambi arrivati nel mercato di gennaio.

SAN SIRO SOLD OUT

Saranno oltre 75mila gli spettatori (75.817) che affolleranno stasera gli spalti del Meazza per il derby di Milano numero 172 in campionato, per un incasso di 5,5 milioni di euro Soltanto il derby Milan-Inter del marzo 2019 è riuscito a fare meglio a livello di stracittadina (5,8 milioni).

LE PROBABILI FORMAZIONI

In casa Inter, Conte ha il grande dubbio Handanovic, ma alla fine il portiere non dovrebbe essere rischiato per via del problema al mignolo. In difesa D'Ambrosio sembra aver scavalcato Godin, mentre Candreva ha vinto il ballottaggio con Moses. Una o due punte? Nel primo caso denstro Vecino, nel secondo Sanchez. Pioli va verso un 4-4-1-1: in difesa Conti e Kjaer vengono preferiti a Calabria e Musacchio, mentre Rebic è in vantaggio su Bonaventura. A Calhanoglu il compito di innescare Ibra e dare fastidio a Brozovic in fase di non possesso palla.

Inter (3-5-1-1): Padelli; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

