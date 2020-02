Serie A: Verona-Juventus 2-1, Borini e Pazzini ribaltano i bianconeri

VERONA-JUVENTUS 2-1

di

ANDREA GHISLANDI

Nel quarto anticipo della 23a giornata di Serie A, la Juventus perde 2-1 contro l'Hellas e ora può essere agganciata in vetta dall'Inter in caso di vittoria nel derby. Al Bentegodi meglio i padroni di casa nel primo tempo (annullato gol a Kumbulla dal Var), mentre i bianconeri colpiscono due legni con Douglas Costa e Ronaldo. CR7 non sbaglia al 65' (10a gara di fila a segno), ma Borini (76') e un rigore di Pazzini (86') mandano in estasi l'Hellas. La Juve cade al Bentegodi Getty Images

LA PARTITA

Dopo aver fermato la Lazio all'Olimpico solo tre giorni fa, il Verona è più forte della stanchezza e si prende lo scalpo più eccellente, ciliegina sulla torta di un campionato davvero da incorniciare: di questo passo l'Europa non è più solo un sogno. Alla Juve questa volta non basta il solito timbro di Cristiano Ronaldo, che non smette più di segnare ma da qualche tempo a questa parte è quasi l'unico a trovare la via del gol, un limite non da poco per la squadra di Sarri che domani sera potrebbe ritrovarsi il vecchio amico Antonio Conte a braccetto in vetta alla classifica. Il bipolare (ipse dixit) tecnico juventino sceglie Higuain al posto di Dybala, ma la mossa non si rivela corretta anche grazie a un Hellas che parte a 1000 km/h e per 35 minuti mette sotto i campioni d'Italia, tramortiti dal folle ritmo dei gialloblù che giocano senza un attaccante di ruolo e non danno punti di riferimento. Il Var salva la Juve al 24' dal colpo di testa vincente di Kumbulla (annullato per fuorigioco), ma la Dea Bendata è anche dalla parte dei padroni di casa, salvati dai legni - come mercoledì con la Lazio - su Douglas Costa (uscito ancora per un problema muscolare, l'ennesimo) e Ronaldo. Il fenomeno portoghese si sveglia nel finale di tempo e prende la mira in vista del secondo. Con il Verona che cala il ritmo, i Sarri Boys prendono le redini della gara e con l'ingresso di Dybala si fanno pià intraprendenti. Quando al 65' CR7 scherza Rrahmani e fa secco Silvestri con un preciso diagonale, la missione sembra compiuta e i tre punti in saccoccia pur con qualche patema.

Juric, però, non vuole arrendersi e pesca il jolly dalla panchina, perché l'ingresso di Pazzini ridà vitalità alla squadra. I suoi ragazzi tornano a pressare e da un errato tocco di Pjanic Borini allarga il piattone e fa secco Szczesny. Il Bentegodi è una bolgia e nel finale il Var questa volta premia il grande cuore dell'Hellas: il colpo di testa del solito Kumbulla scheggia la traversa, Massa assegna l'angolo ma il Var lo richiama per un fallo di mano di Bonucci. Dal dischetto il Pazzo non sbaglia e a Verona è festa grande per un'impresa davvero incredibile.

LE PAGELLE

Borini 7,5 - Dopo mezza stagione ai margini al Milan, l'aria di Verona lo ha rivitalizzato. Il gol del pareggio è solo la ciliegina sulla torta di una prestazione tutta cuore e al servizio della squadra.

Kumbulla 7,5 - Dopo la gara di stasera è ancora più chiaro perché è il desiderio di mercato di tante big. Il Var gli toglie la gioia del gol nel primo tempo, poi la maledizione sembra proseguire nella ripresa, ma il suo colpo di testa che scheggia la traversa è deviato con il braccio da Bonucci. Il Var fa giustizia e Pazzini non sbaglia.

Pazzini 7 - La media gol-minuti giocati è davvero notevole. Freddo dagli 11 metri ma non solo: con il suo ingresso fa salire la squadra e gioca di sponda mandando in tilt la difesa bianconera

Ronaldo 7 - Sonnecchia per mezzora abbondante, poi colpisce un palo e fa venire i brividi a Silvestri in altre due occasioni. Nella ripresa trova il solito gol dopo una splendida azione (sono 10 gare di fila a segno), ma questa volta non basta.

Higuain 5 - Preferito a Dybala dal primo minuto, il Pipita ha subito un'occasione ma poi non riesce più a rendersi pericoloso. Dopo meno di un'ora al cambio con la Joya non nasconde il suo disappunto.

Pjanic 4,5 - Serataccia per il centrocampista bosniaco, sottotono e che ha sulla coscienza l'involontario tocco che innesca Borini.

IL TABELLINO

VERONA-JUVENTUS 2-1

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 5, Gunter 6,5, Kumbulla 7,5; Faraoni 6,5, Amrabat 7, Veloso 6,5 (13' st Verre 6), Lazovic 6,5 (34' st Dimarco sv); Pessina 6.5, Zaccagni 6 (24' st Pazzini 7); Borini 7,5. A disp.: A. Berardi, Radunovic, Bocchetti, Adjapong, Dawidowicz, Empereur, Eysseric, Di Carmine, Stepinski. All.: Juric 7,5

Juventus (4-3-3): Szczesny 6,5; Cuadrado 6, Bonucci 5, de Ligt 6, Alex Sandro 5,5; Bentancur 6 (38' st De Sciglio sv), Pjanic 4,5, Rabiot 5,5; Douglas Costa 6,5 (27' st Ramsey 5,5), Higuain 5 (14' st Dybala 5,5), Ronaldo 7. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Matuidi, Coccolo, Olivieri. All.: Sarri 5,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 20' st Ronaldo (J), 31' st Borini (V), 41' st rig. Pazzini (V)

Ammoniti: Alex Sandro (J), Lazovic (V), Pessina (V), Dybala (J)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

- La Juventus ha perso una partita di Serie A contro una squadra neopromossa per la prima volta dal maggio 2013 (2-3 v Sampdoria).

- Il Verona è imbattuto da otto partite di Serie A (4V, 4N), record per i gialloblu dal 2000.

- Le due partite di questa Serie A in cui la Juventus ha effettuato meno tiri nello specchio sono state le due contro il Verona (tre in entrambe le occasioni).

- Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore ad aver realizzato almeno 20 gol in tutte le ultime 11 stagioni nei maggiori cinque campionati europei.

- Cristiano Ronaldo è il primo giocatore della Juventus ad aver trovato il gol per 10 partite consecutive giocate dai bianconeri nella storia della Serie A.

- Dall'inizio di dicembre, Cristiano Ronaldo ha realizzato almeno cinque gol più di qualsiasi altro giocatore nei cinque maggiori campionati europei (15).

- Ronaldo ha segnato il 71% dei gol della Juventus in Serie A dall'inizio di dicembre (15/21), percentuale record per un giocatore dei Top-5 campionati europei nel periodo.

- Con il Bentegodi, Ronaldo ha ora trovato il gol in 13 dei 15 stadi in cui ha giocato in Serie A (87%) - nell'era dei tre punti a vittoria, solo Immobile ha fatto meglio (92% - 24/26, min. 5 presenze).

- Fabio Borini ha segnato due gol in cinque presenze di Serie A con il Verona, tanti quanti nelle precedenti 23 gare di campionato giocate con la maglia del Milan.

- Giampaolo Pazzini ha realizzato il suo 50º gol in tutte le competizioni con la maglia del Verona.

- Giampaolo Pazzini non trovava il gol contro la Juventus in Serie A dall'ottobre 2009, quando vestiva la maglia della Sampdoria.

- Giampaolo Pazzini è il giocatore attualmente in Serie A con la striscia di rigori realizzati più lunga nel massimo campionato (16).

- 100ª presenza da titolare in Serie A con la maglia della Juventus per Miralem Pjanic.