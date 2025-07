L'Inter vuole chiarimenti da Pavard: la partita di padel che ha fatto arrabbiare non solo i tifosi

Uno scatto che non è piaciuto, che ha fatto storcere il naso ai tifosi dell'Inter. Ma non solo. Tornato in Italia anzitempo per curarsi la caviglia "in disordine" ormai da mesi, prima dell'eliminazione dal Mondiale per Club contro il Fluminense, Benjamin Pavard è si è fatto immortalare al termine di una partita di padel giocata con amici, tra i quali Theo Hernandez, a Porto Cervo. Non il massimo (passateci l'eufemismo) come tipo di sport per chi deve recuperare da un problema articolare...