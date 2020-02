Milan, la conferenza di Pioli verso l'Inter

VERSO INTER-MILAN

Se Conte medita il colpo a sorpresa, anche Pioli ragiona su un possibile cambio di modulo con di conseguenza interpreti diversi. Se il punto fermo del Milan in chiave anti-Inter è Ibrahimovic, tutto ruota attorno alla scelta del partner dello svedese: se dovesse essere Leao sarà un classico 4-4-2, dovesse prevalere la scelta di un Calhanoglu trequartista ecco allora un 4-4-1-1, in modo tale da infoltire il centrocampo e non concedere la superiorità numerica in mediana ai nerazzurri. Di certo, si diceva, c'è la presenza di Ibra che, dosato con grande cautela durante tutta la settimana, è ora pienamente recuperato. Fondamentale il suo ritorno, tanto quanto quello di Bennacer la cui assenza contro il Verona si era fatta evidentemente sentire. Questione di equilibrio, fluidità di manovra e capacità di verticalizzare il gioco.

Per il resto, pochi dubbi e tante certezze per Pioli: da Donnarumma tra i pali a Theo Hernandez a sinistra fino a Romagnoli centrale con Musacchio (più di Kjaer) al suo fianco, con Kessie partner di Bennacer e Castillejo quarto di destra in mediana. Resta il ballottaggio in difesa tra Conti e Calabria, mentre con Calhanoglu trequartista ci sarà spazio per Bonaventura a sinistra, altrimenti con Leao al fianco di Ibra sarà Jack ad accomodarsi in panchina.

LA CONFERENZA DI PIOLI

Qual è il vero distacco tra Milan ed Inter?

"La verità è che l'Inter ha fatto molto meglio ad inizio campionato e noi stiamo cercando di recuperare, arriviamo molto bene a questo derby".

I derby non si giocano, si vincono...

"Lo condivido tantissimo, tutte le partite si giocano per vincere, ma se ci sono partite che valgono di più sono queste. Sono partite che vanno vinte".

Come sta Ibrahimovic?

"Ibra ha svolto un lavoro programmato, se oggi supererà lo step domani sarà a disposizione".

Come si prepara un derby?

"La parte più bella è fare la strategia della partita, tenendo conto delle caratteristiche degli avversari. Abbiamo preparato una strategia, vedremo domani se sarà quella giusta".

Eriksen dietro Lukaku preoccupa?

"Non preoccupa, l'Inter è una squadra riconoscibile nelle loro situazioni tattica, vogliamo essere una squadra pericolosa e molto compatta. Dobbiamo essere bravi a cogliere le possibilità".

Com'è andata la settimana di Ibra?

"Il suo percorso è stato giusto, manca lo step principale che è un allenamento completo con la squadra".

Come si gioca contro l'Inter?

"Affrontiamo una squadra che non perde da tantissimo tempo ma dobbiamo avere la faccia di Ibra domani, carica, dobbiamo giocarci la partita al massimo delle nostre potenzialità".

Come ha accolto la frase di Spalletti?

"Non ho tempo per perdere tempo, chi pensa al passato si gode poco il presente. Sono concentrato sul presente e non penso ad altro".

Ci saranno difficoltà?

"Quando si preparano queste partite si preparano per vincere, la squadra sta bene. Abbiamo rispetto per i nostri avversari, sono forti, ci saranno grandi difficoltà da superare dentro la partita ma dobbiamo avere la convinzione nei nostri mezzi".

In cosa eccelle il Milan?

"Stiamo creando tanto e concludendo tanto, dobbiamo mantenere questo atteggiamento, domani non dobbiamo permetterci di essere una squadra compatta, non dobbiamo allungarci".