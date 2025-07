Inter - Rabbia, stanchezza, frustrazione, cultura della vittoria: le ragioni dello sfogo di Lautaro

Molte cose della spedizione americana non sono piaciute a Lautaro. L'atteggiamento in primis di diversi compagni: le sue parole dopo il ko con il Fluminense non erano così dirette "solo" a Calhanoglu. Anche al turco, è vero, ma non certo solo a lui. Così pure Thuram si è sentito chiamato in causa. Per il Toro il Mondiale per Club non era una "tournèe": era l'occasione per riscattare l'annata, per cancellare Monaco, per lottare per diventare campioni del Mondo! Ma così non è stato evidentemente per alcuni compagni di squadra: stanchezza, frustrazione, rabbia, la deflagrazione è così venuta da sè.