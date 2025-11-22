Inter, Chivu: "Ci guarderà il mondo, vogliamo dare un lunedì senza sfottò ai tifosi"

Lautaro Martinez e il campionato italiano

"Il campionato italiano è sempre bello e affascinante perché è il più difficile da affrontare e preparato dal punto di vista tattico. Bisogna portare in campo squadre compatte e organizzate. La Serie A non ha niente in meno di altri campionati, è solo una percezione perché si parla sempre di fase difensiva e gol subiti. E' un campionato bello e complicato. E' difficile rompere l'organizzazione difensiva avversaria. Lautaro quando arriva vicino all'area avversaria ha sempre la cattiveria giusta e sa come comportarsi e dove mettersi, mettendo energia anche nella prima pressione. E' un attaccante completo a livello nazionale e internazionale, il più completo della Serie A. Può migliorare e siamo felici di averlo come capitano e come attaccante"