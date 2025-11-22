Inter, Lautaro e Thuram alla prova derby: di nuovo assieme nella partita più importante

Sinora il capitano e il francese sono stati in campo assieme solo in cinque partite (quattro di campionato e una di Champions, tre vittorie e due ko) per un totale di 351 minuti (355 quelli giocati dall'argentino con Bonny e 436 quelli assieme a Pio Esposito) complice l'infortunio al bicipite femorale che ha fermato il francese per sei partite per tutto il mese di ottobre.