Inter, Lautaro e Thuram alla prova derby: di nuovo assieme nella partita più importante

Il derby Inter-Milan si gioca anche in garage
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
La ThuLa sinora in campo assieme solo per 351 minuti tra Serie A e Champions, Chivu punta sulla coppia titolaredi Stefano Fiore
In casa Inter mai come quest'anno si percepisce l'importanza di avere alternative credibili in attacco perché se nell'immaginario comune, e sulla carta, la coppia offensiva titolare è quella formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, la realtà di inizio stagione ha detto cose diverse.
Sinora il capitano e il francese sono stati in campo assieme solo in cinque partite (quattro di campionato e una di Champions, tre vittorie e due ko) per un totale di 351 minuti (355 quelli giocati dall'argentino con Bonny e 436 quelli assieme a Pio Esposito) complice l'infortunio al bicipite femorale che ha fermato il francese per sei partite per tutto il mese di ottobre.
A queste si aggiungono altre quattro partite in cui i due, seppur convocati, non sono stati in campo assieme: con l'Ajax per esempio Lautaro è rimasto 90' in panchina, contro Kairat e Lazio si sono dati il cambio con Thuram che è entrato al posto dell'argentino mentre contro il Sassuolo è successo il contrario.
Detto che, numeri alla mano, la squadra di Chivu non ne ha risentito grazie all'impatto di Bonny e Pio Esposito (Inter prima in campionato in coabitazione con la Roma, terza solo per differenza reti in Champions ma a pari punti con Bayern e Arsenal, miglior attacco della Serie A) nel derby di domani il minutaggio della ThuLa accrescerà: Marcus, dispensato dagli impegni con la Francia, è rimasto alla Pinetina per proseguire la piena riatletizzazione, Lautaro dopo l'amichevole con l'Argentina è rientrato in tempo per poter fare quasi una settimana di lavoro assieme al compagno di reparto.
Da loro, ovviamente non solo ma in modo particolare, Chivu si attende la scossa necessaria a invertire il trend recente nei derby: l'Inter non ne vince uno da ben cinque partite (tre successi due cugini e due pareggi), chissà che la ThuLa non cambi anche questa, di statistica.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa