Torino, Baroni recupera in extremis Ilkhan e Gineitis

Il Torino si prepara ad affrontare l'Atalanta dopo la sconfitta casalinga rimediata contro l'Udinese nel turno infrasettimanale. Durante l'ultimo allenamento sotto la Mole, il tecnico Marco Baroni ha ricevuto notizie confortanti dall'infermeria: Ilkhan e Gineitis, che avevano accusato qualche acciacco nei giorni scorsi, stringeranno i denti e verranno convocati per la sfida alla New Balance Arena. Per Pedersen, invece, rimane il semaforo rosso ma c'è speranza di recuperarlo per la gara contro la Roma di martedì nella Capitale all'Olimpico, valida per gli ottavi di finale Coppa Italia.