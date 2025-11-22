Inter-Milan a specchio per un derby super: Chivu e Max giocano a scacchi

Però è anche vero che certe scalate e adattamenti sono logiche conseguenze di un sistema che deve conformarsi a quello avversario, per non rischiare l'inferiorità numerica in fase difensiva. Quando si affrontano due 3-5-2 il problema è sempre quello di chi va a limitare il play dell'altra squadra. Date le caratteristiche di Calhanoglu, che nasce trequartista, è possibile immaginare che vada lui a chiudere le giocate di Modric. L'alternativa è schermare il fuoriclasse croato da parte delle due punte nerazzurre, impedendo ai difensori la giocata diretta verso di lui con una scalata meno lunga della mezzala sul lato debole. Se Calha dovesse spostarsi così tanto in avanti si potrebbe assistere a una situazione simile a quella di due mesi fa: Milan-Napoli, Lobotka che va su Modric con il conseguente spazio liberato sulla trequarti d'attacco rossonera. Un rischio molto grosso sfruttato benissimo da Allegri, che aveva preparato anche una giocata che ha annichilito la fascia destra della squadra di Conte. Con Estupinian, finché è rimasto in campo, e Rabiot chiamati ad avvicinarsi alla propria porta, attirando i rispettivi avversari, liberando lo spazio alle spalle, dove Pulisic si inseriva in velocità. Questa volta potrebbe toccare a Leao, visto che è probabile pensare che l'attacco del Milan, formato dal portoghese e dallo statunitense, sia schierato in orizzontale e non in verticale, per poter puntare verso il centro tagliando dall'esterno. Pulisic potrebbe invece, in fase difensiva, chiudere il play nerazzurro con le mezzali a occuparsi dei "terzi" dell'Inter.